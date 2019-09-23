40 Yıldır Mağarada Yaşıyor... Balıkesirli Vatandaşı Görenler İnanamıyor!

Balıkesir Bigadiç ilçesinde 34 yaşından beri mağarada yaşıyan 74 yaşındaki İskender Gündüz, Kaymakalım tarafından kendisine özel yapılan kulübüye yerleştirildi. İlk başta kulübede yaşamayı reddeden İskender Gündüz, yoğun ısrar üzerine teklifi kabul etti. Yeni yerini yadırgadığı fark edilen İskender Gündüz'ün oldukça gergin tavırları gözden kaçmadı.

Akyar Mahallesi'nde yer alan bir mağarada uzun yıllardan beri yaşayan Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kulübe inşa ettirildi. Aynı mahallede 10.325 TL'ye yaptırılan ve içerisinde su deposuyla ocağın da yer aldığı kulübüye taşınan Gündüz'e her ay 675 TL'de maaş ve gıda yardımı yapılacak.



