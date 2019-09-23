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40 Yıldır Mağarada Yaşıyor... Balıkesirli Vatandaşı Görenler İnanamıyor!
Balıkesir Bigadiç ilçesinde bir vatandaş 40 yıldır mağarada ikamet ediyor. İskender Gündüz isimli bu vatandaş, İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan kulübeye yerleşti.
Balıkesir Bigadiç ilçesinde 34 yaşından beri mağarada yaşıyan 74 yaşındaki İskender Gündüz, Kaymakalım tarafından kendisine özel yapılan kulübüye yerleştirildi. İlk başta kulübede yaşamayı reddeden İskender Gündüz, yoğun ısrar üzerine teklifi kabul etti. Yeni yerini yadırgadığı fark edilen İskender Gündüz'ün oldukça gergin tavırları gözden kaçmadı.
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