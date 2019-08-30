4,5 Aylık Hamile Karısını Öldürdü! Sadece 18 Yıl Ceza Aldı...

Adana'da bundan 5 yıl önce 2014 yılında 19 yaşındaki bir çocuk annesi 4,5 aylık hamile eşini öldüren koca hakkında "iyi hal ve haksız tahrik indirimi" uygulandı ve toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Genç kızın annesi Teber ise, hem kızını hem de doğmamış torununu öldüren şahsın idamını isterken indirim aldığını görmenin kendilerini yıktığını anlattı.

Sebep: Kıskançlık

Alınan bilgilere göre 11 Eylül 2014 tarihi gecesinde gelişen olayda, 14 yaşında evlenen ve 15 yaşında Mısra isimli bir kız çocuğu sahibi olan 19 yaşındaki Burcu Çiftçi, eşi Mehmet Çiftçi ile kıskançlık sebebiyle tartıştı. Bu sebepten dolayı Burcu Çiftçi sık sık evden kaçarak baba ocağına gitti. Son olarak 4 aylık hamile olduğunu farkeden kadın, öldürülmeden 2 gün önce baba evinden tekrardan kocasının yanına geldi, fakat yine tartıştılar.

3 El Ateş

İndirim Aldı

Kocası kızını ve eşini yanına alıp Akkapı Mahallesi'nde yer alan bir mısır tarlasına giden ardından eşini sandalyeye oturarak göğsünden 3 el ateş ederek vuran katil, ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı ve kızını Mustafa M.isimli birine teslim ederek "Kızım sana emanet" dedi. Aradan geçen bir süre sonra genç kadının ailesi kıza ulaşmak istedi fakat ulaşamayınca polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundular.

Gelen ijhbarla harekete geçen polis ekipleri, gece yarısı genç kadının mısır tarlasındaki cansız bedenine ulaştı. Cinayet dedektifleri çok kısa süre içerisinde koca Mehmet Çiftçi'yi yakaladı. Koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan katil, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

Mahkeme 12 Mayıs 2015 tarihinde sanığa oy çokluğuyla "Hamile eşini öldürmek" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Katil kocanın cezası "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" sebebiyle 18 yıl 4 aya düştü.