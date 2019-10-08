48 Gün Boyunca Ağaçta Asılı Kalan Şahıs Hakkındaki Sır Perdesi Aralandı!

Zonguldaklı Mustafa Kıyar için 24 yaşındaki evladının söylediği "Baba ben bir kızla tanıştım" diye başlayan sözler, mutlu bir haber getirmek yerine korkunç bir son getirdi. Bu sözler sonrasında İzmir'e sosyal medyadan tanıştığı kızın yanına giden Kıyar'ın 48 gün boyunca ağaçta asılı kaldığı ortaya çıktı. Üstelik gencin, ağaçta asılı halde olduğu urganı kendisinin bağladığı tespit edildi.

Talihsiz gencin 48 gün sonra bulunan cansız bedeninin ardından polis ekipleri harekete geçti ve olayın intihar mı, yoksa intihar süsü verilen bir cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Kıyar'ın telefon kayıtları ve görüştüğü kişileri mercek altına alan polis ekipleri, talihsiz gencin Çeşme'ye taksi ile geçiş yaptığını ve aracı bir marketin önünde durdurup ardından o marketten urgan ipi aldığını belirledi.

Kıyar'ın ipi ne yapacağıyla ilgili taksicini soru yönelttiği ve Kıyar'ın ise tatil için geldiğini ifade ederek hamak yapacağını söylediği ortaya çıktı. İzmir'e geçen 11 Ağustos tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla tanışmak amacıyla Zonguldak'tan gelen ve ölümüyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan Mustafa Kıyar'la ilgilis sır perdesi aralandı.

Kastamonu Üniversitesi Elektrik Enerji Üretimi İletim ve Dağıtım bölümünden mezun olan Kıyar'n İzmir'e geldiği esnada telefonla Manisa'da ikamet eden 19 yaşındaki T.D.'yi aradığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Kıyar'ın kendisinin İzmir'e geldiğini, ve onu görmek için sabırsızlandığını söyleidği ortaya çıktı.

19 yaşındaki genç kızın "Kapat telefonu, konuşmak istemiyorum" diye sert bir yanıt verdiği, bunun üzerine Kıyar'ın büyük moral bozukluğu yaşadığı ve tatil beldesi olan çeşme'ye geçiş yaptığı ortaya çıktı.