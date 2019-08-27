5 Yaşında Çocuğa İstismarda Bulunan Sapık 29 Yıl Hapis Cezası Aldı!

İstanbul Küçükçekmece'de henüz 5 yaşında olan küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistanlı Mohammad V. ile ilgili ilk duruşmada karar verildi.

Yargılamayı yapan mahkeme heyeti, 5 yaşındaki kızı istismar eden sapığa "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi. Herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmadan cezasının tamamını yatmasına karar verildi.

Olay Ne?

Küçükçekmece'de, henüz 5 yaşında olan küçük kız çocuğu, Pakistan uyruklu olan 18 yaşındaki sapık M.V. tarafından cinsel istismara uğradı. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk evin önüne o halde bırakıldı. Durumun farkına vatan aile çocuklarını hemen hastaneye götürürken, küçük çocuk ise yoğun bakıma kaldırıldı.