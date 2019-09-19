5 Yaşındaki Çocuğa istismar İddiası Ülkeyi Karıştırdı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan iddialara göre, 5 yaşındaki G.A., dün kendilerini ziyarete gelen babannesi S.A. ile konuşarak, üvey babası olan 29 yaşındaki U.O.G'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ifade etti. Torununun anlattıklarıyla birlikte kanı donan babanne, hemen polis ekiplerine durumu anlattı.

Küçük kızın pedagoglarla birlikte ifadesine başvuruldu. İfadesi alınan kızın 27 yaşındaki annesi C.G. ise kızının zaman zaman bu tarz yalanlar söylediğini iddia ederek ikinci eşinin böyle bir şey yapmadığını anlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kayıp üvey baba her yerde aranıyor.