Son Dakika
"Ya Sıfır karbon Ya Sıfır Gelecek" eylemi
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2019
Söke’de Maden Tırı Alev Alev Yandı
Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı
Barış Telli, Avrupa Spor Haftası’na katıldı
Elif Su için soruşturma iznini bekliyorlar
Dağlık alanda kaybolan İngiliz turist ekipleri alarma geçirdi
Yavru 4 köpeği çuvala koyup kuyuya attılar
Usta ile operatörün kavgası cinayetle bitti

56 Yaşındaki Tecavüzcü Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı!

Samsun'da 23 yaşındaki gencecik kızı hamile bıraktığı iddia edilen 56 yaşındaki sapık, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gündem 18.09.2019, 09:29 Billdrt
56 Yaşındaki Tecavüzcü Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı!

Söz konusu olay İlkadım ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre 23 yaşında olan E.T. isimli kız hamile kaldı ve bebek dünyaya getirdi. Ardından kendisine tanıdıkları olan 56 yaşındaki H.H isimli sapığın tecavüz ettiğini söyledi.

İftira Dedi

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 56 yaşındaki H.H. isimli şahıs, hakkında atılı suçlamaların tamamını reddederek iftira atıldığını iddia etti.

Serbest Kaldı!

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesi'nde mahkemeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@