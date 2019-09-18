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56 Yaşındaki Tecavüzcü Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı!
Samsun'da 23 yaşındaki gencecik kızı hamile bıraktığı iddia edilen 56 yaşındaki sapık, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Söz konusu olay İlkadım ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre 23 yaşında olan E.T. isimli kız hamile kaldı ve bebek dünyaya getirdi. Ardından kendisine tanıdıkları olan 56 yaşındaki H.H isimli sapığın tecavüz ettiğini söyledi.
İftira Dedi
Serbest Kaldı!
Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesi'nde mahkemeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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