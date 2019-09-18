56 Yaşındaki Tecavüzcü Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı!

Söz konusu olay İlkadım ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre 23 yaşında olan E.T. isimli kız hamile kaldı ve bebek dünyaya getirdi. Ardından kendisine tanıdıkları olan 56 yaşındaki H.H isimli sapığın tecavüz ettiğini söyledi.

İftira Dedi

Serbest Kaldı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 56 yaşındaki H.H. isimli şahıs, hakkında atılı suçlamaların tamamını reddederek iftira atıldığını iddia etti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesi'nde mahkemeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.