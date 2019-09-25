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6 Yaşında Çocuk Sanıyorlardı, Evlat Edindiler Tam Bir Canavar Çıktı! Öldürmeye Çalıştı...

Evlat edindikleri bir çocuğu terk etmeleriyle suçlanan ABD'li çift Dünya'nın gündemine oturdu. 6 yaşında olduğunu düşünerek evlat edindiklerini düşündükleri kızlarının 22 yaşında sosyopat bir cüce olduğunu belirten aile, 3 yıl beraber yaşadıkları "çocuklarının" kendilerini öldürmek için uğraştığını ilettiler.

Gündem 25.09.2019, 12:05 Billdrt
6 Yaşında Çocuk Sanıyorlardı, Evlat Edindiler Tam Bir Canavar Çıktı! Öldürmeye Çalıştı...
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Daily Mail tarafından alınan habere göre, ABD'nin Florida Evlat Edinme Merkezi'nden Kristine ve Michael Barnett çiftine acil bir çağrı geldi. 6 yaşında olduğu bilgisine ulaştıkları Ukrayna uyruklu bir kız çocuğunu bu çağrıyla evlat edinen çift, 3 yıl boyunca beraber vakit geçirdiler ve çocuk sandıkları kızın yaşının 22 olduğunu ve sosyopat bir cüce olduğunu öğrendiler.

Barnett çifti, Natalia isimli kızın regl olduğunu ve yetişkin gibi konuşmalarının olduğunu fark ettiler ve durumdan şüphelendiler. Kristine Barnett, 3 yıllık süreç içerisinde Natalia tarafından birçok kez öldürülmeye çalışıldığını, kendisini elektrikli tellere ittiğini, üzerine kahve dökerek yakmak istediğini ve uyuduğu esnada bıçaklamakla tehdit ettiğini söyledi.

Natalia'nın bu davanışlarından dolayı psikiyatriye gittiklerini ifade eden aile, zaman içerisinde çocuk sandıkları kızlarının bir yetişkin olduğunu doktorlar sayesinde öğrendiklerini anlattı. Yaşanan bu olayla birlikte "Evdeki Düşman" filminin senaryosu gerçekleşmiş oldu. 

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