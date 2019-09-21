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67 Yaşındaki Yaşlı Sapık, 16 Yaşındaki Kıza İstismarda Bulundu!

Bartın'da 67 yaşındaki yaşlı sapık, 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gündem 21.09.2019, 12:56 21.09.2019, 13:05 Billdrt
67 Yaşındaki Yaşlı Sapık, 16 Yaşındaki Kıza İstismarda Bulundu!
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Bartın'da bir markette çalışan kişiler, dükkanlarının önünde yer alan bir masada oturan 67 yaşındaki Mustafa U. isimli şahsı, yanında bulunduğu liseli olduğunu tahmin ettikleri kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla fotoğraaf ve videolayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Markete gelen polis ekipleri, yaşlı sapığı gözaltına alırken; liseli kız ise şahsı sadece daha önceden ikamet ettikleri mahalleden tanıdığını anlattı.

Kız Çocuğun Ailesine Haber Verildi

Adrese gelen polis ekipleri, Mustafa U. isimli şahısla L.K. isimli 16 yaşındaki liseli kızın yan yana oturduğunu gördü. Mustafa U., 16 yaşındaki lise 2.sınıf öğrencisine marketten yiyecek alarak, elle tacizde bulunduğu iddiasıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri, lise 2. sınıfta öğrenim gören L.K.'nın ailesini de durumla ilgili bilgilendirdi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen 16 yaşındaki kız, Mustafa U. isimli şahsı daha önce ikamet ettikleri mahalleden tanıdığını belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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