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676 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Gündem 03.09.2019, 09:52 03.09.2019, 10:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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