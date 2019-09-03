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676 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Gündem 03.09.2019, 09:52 03.09.2019, 10:08
676 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#676 terörist #Milli savunma #Pençe operasyonları #terör
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