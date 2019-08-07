7 ayda aranan 24 bin 37 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bu yılın ilk 7 ayında ülke genelinde gerçekleştirilen 19 eş zamanlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 kişinin yakalandığını, 6 bin 534 araç ve bin 201 okul servis aracı ile bin 795 motosiklet ve 259 taksinin trafikten men edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 2019 yılının ilk 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı 19 uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 24 bin 37 kişi yakalandı. 5 bin 992 kişiye adli-idari işlem yapıldı.1424 şahıs gözaltına alındı. 61'i çocuk olmak üzere 267 kayıp şahıs bulundu. 1 milyon 150 bin 124 araç ve 51 bin 939 motosiklet denetlendi. 3 bin 484 adet aranan, 470 hacizli, 85 çalıntı motosiklet yakalandı. 38 bin 421 araç ve motosiklet sürücüne işlem yapıldı.

YAKLAŞIK 25 BİN TAKSİ DENETLENDİ

Asayiş uygulamaları kapsamında, 24 bin 716 taksi ve 114 bin 205 okul servis aracı denetlendi. 6 bin 115 okul servisine, 2 bin 56 taksi sürücüsüne işlem yapıldı. 6 bin 534 araç ve 1201 okul servis aracı ile 1795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi.

Uygulamalarda ayrıca 74 bin 307 okul çevresi ve 546 bin 911 iş yeri denetlendi. 1655 iş yerine işlem yapılırken, 136 adet iş yeri kapatıldı. Yasadışı bahis oynatılan 1007 iş yerinde 4 bin 772 kişiye cezai işlem uygulandı. 238 iş yeri kapatıldı.



Günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan uygulamada ise 11 bin 160 ev kontrol edilirken, 415 ev sahibine cezai işlem uygulandı. 8 bin 208 kiralık araç firmasından da 443'üne cezai işlem uygulandı.Dilencilik yapan 1'i yabancı uyruklu 16 çocuk ailesine, 21 yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 5 bin 742 düzensiz göçmen ve 93 organizatör de yakalandı.ÇOK SAYIDA SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİEş zamanlı uygulamalarda; 10 tekne, 130 araç,121 bilgisayar, 27 yazıcı, 88 tombala makinası, 33 sigaramatik, 58 kumar makinası, 10 oyun makinası, 12 cep telefonu, 40 sahte pasaport, 5 sahte kimlik, 73 sahte yol izin belgesi, 1 el bombası, 3 uzun namlulu silah,132 ruhsatsız tabanca, 208 ruhsatsız av tüfeği,191 kurusıkı tabanca, 103 kesici/delici alet, 4012 mermi, 14 bin 594 gram uyuşturucu madde, 4405 uyuşturucu hap, 64 bin 869 kök kenevir, 33 bin 435 paket kaçak sigara, 65 kilogram tütün, 18 bin 600 adet makaron ve 682 litre kaçak içki ele geçirildi.



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