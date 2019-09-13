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7 Kişinin Şehit Edildiği Saldırı İçin HDP'den 2 İsim Gözaltına Alındı!
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7 Kişinin Şehit Edildiği Saldırı İçin HDP'den 2 İsim Gözaltına Alındı!

Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ise yaralanmıştı. HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü konuyla ilgili gözaltına alınanlar arasında...

Gündem 13.09.2019, 10:05 13.09.2019, 10:14 Billdrt
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Kulp'un Ağaçkorur köyü civarında odun toplamak için alanda bulunan vatandaşların bulunduğu araca, PKK'lı teröristlerin kurduğu el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda saldırı düzenlendi. 7 kişinin şehit düştüğü kazada, 10 kişi ise yaralandı. 9'unun tedavisi devam ediyor.

"Belediyeye Ait Araç"

Saldırının sonrasında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerinde patlama yaşanmadan kısa süre önce belediyeye ait olduğu tahmin edilen bir aracın olay yerinden birkaç kez geçtiği iddiasıyla birlikte 4 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.

2 HDP'li Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. polis ekiplerince gözaltına alındı 

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#gözaltı #hdp #bombalı saldırı #diyarbakır #Diyarbakır Kulp
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