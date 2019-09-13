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7 Kişinin Şehit Edildiği Saldırı İçin HDP'den 2 İsim Gözaltına Alındı!
Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ise yaralanmıştı. HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü konuyla ilgili gözaltına alınanlar arasında...
Kulp'un Ağaçkorur köyü civarında odun toplamak için alanda bulunan vatandaşların bulunduğu araca, PKK'lı teröristlerin kurduğu el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda saldırı düzenlendi. 7 kişinin şehit düştüğü kazada, 10 kişi ise yaralandı. 9'unun tedavisi devam ediyor.
"Belediyeye Ait Araç"
2 HDP'li Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. polis ekiplerince gözaltına alındı
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