7 Kişinin Şehit Edildiği Saldırı İçin HDP'den 2 İsim Gözaltına Alındı!

Kulp'un Ağaçkorur köyü civarında odun toplamak için alanda bulunan vatandaşların bulunduğu araca, PKK'lı teröristlerin kurduğu el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda saldırı düzenlendi. 7 kişinin şehit düştüğü kazada, 10 kişi ise yaralandı. 9'unun tedavisi devam ediyor.

"Belediyeye Ait Araç"

2 HDP'li Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı

Saldırının sonrasında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerinde patlama yaşanmadan kısa süre önce belediyeye ait olduğu tahmin edilen bir aracın olay yerinden birkaç kez geçtiği iddiasıyla birlikte 4 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. polis ekiplerince gözaltına alındı