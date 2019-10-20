7 Yaşındaki Çocuk Pitbull Saldırısı Sonucunda Hastanelik Oldu!
İstanbul'da dedesiyle birlikte bir parkta oyun oynayan henüz 7 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı sonucunda kolu kırılan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen söz konusu olayda dedesiyle beraber parkta oyun oynamak için bulunan 7 yaşındaki çocuğa beslemesi ve gezdirilmesi yasak olan pitbull cinsi köpek saldırıda bulundu. Vatandaşlar çocuğu köpeğin elinden sopalar yardımıyla kurtarabildi. Oldukça korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin saldırısı sonucunda kolunda kırık meydana gelen çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.
Söz konusu olay 18 Ekim tarihinde saat 15.00 civarında meydana geldi. Küçükçekmece'de yer alan çocuk parkında yaşanan olayda 7 yaşındaki Ömer Faruk Yeşil isimli küçük çocuk, dedesiyle birlikte parka oyun oynamak için geldi. Bu esnada 40 yaşlarında olan Ayten Demirtaş, çocukların oyun oynadığı parka geldi ve pitbull cinsli köpeğini gezdirmeye başladı. Sahibinin elinden kaçmayı başaran köpek, parkta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğun yardım çığlıklarına vatandaşlar koştu.
Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki küçük çocuğun sağ kolunda kırık meydana geldiği, kolunda 3 santimetre, bacağında ise 10 santimetre açık olduğu da tespit edildi. Ailenin şikayetiyle birlikte köpeğin sahibi Ayten Demirtaş, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Demirtaş'ın ifadesinde, köpeğinin pitbull kırması olduğunu ve sokakta bularak beslemeye başladığını söylediği ifade edildi. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Altay
|7
|12
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Deportivo Alaves
|9
|11
|14. Real Valladolid
|8
|10
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Celta de Vigo
|9
|9
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2