7 Yaşındaki Çocuk Pitbull Saldırısı Sonucunda Hastanelik Oldu!

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen söz konusu olayda dedesiyle beraber parkta oyun oynamak için bulunan 7 yaşındaki çocuğa beslemesi ve gezdirilmesi yasak olan pitbull cinsi köpek saldırıda bulundu. Vatandaşlar çocuğu köpeğin elinden sopalar yardımıyla kurtarabildi. Oldukça korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin saldırısı sonucunda kolunda kırık meydana gelen çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu olay 18 Ekim tarihinde saat 15.00 civarında meydana geldi. Küçükçekmece'de yer alan çocuk parkında yaşanan olayda 7 yaşındaki Ömer Faruk Yeşil isimli küçük çocuk, dedesiyle birlikte parka oyun oynamak için geldi. Bu esnada 40 yaşlarında olan Ayten Demirtaş, çocukların oyun oynadığı parka geldi ve pitbull cinsli köpeğini gezdirmeye başladı. Sahibinin elinden kaçmayı başaran köpek, parkta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğun yardım çığlıklarına vatandaşlar koştu.

Çevredekiler çocuğu bir türlü bırakmayan vahşi köpeği sopalarla vurarak uzaklaştırabildi. Çığlıkların ardından hemen parka koşan Lokman Türe, köpekten kurtulan Ömer Faruk isimli çocuğu hemen kucağına alarak parkın yakınlarında yer alan bir özel hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan küçük çocuk ardından başka bir hastaneye gönderildi.

Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki küçük çocuğun sağ kolunda kırık meydana geldiği, kolunda 3 santimetre, bacağında ise 10 santimetre açık olduğu da tespit edildi. Ailenin şikayetiyle birlikte köpeğin sahibi Ayten Demirtaş, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Demirtaş'ın ifadesinde, köpeğinin pitbull kırması olduğunu ve sokakta bularak beslemeye başladığını söylediği ifade edildi. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.