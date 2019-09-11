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70 Yaşındaki Kadın Oğlu Yemeği Beğenmeyince İntihar Etmek İstedi!
Adana'da 70 yaşındaki yaşlı bir kadın, madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun yaptığı yemeği beğenmemesi sebebiyle kendini 2.katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı.
Söz konusu olay Çukurova ilçesinde yer alan Mesut Mertcan Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşandı. Yapılan iddialara göre 41 yaşındaki Barış T. ile birlikte ikamet eden 70 yaşındaki Atike T., oğlunun karnını doyurmak için öğlen yemeği hazırladı. Fakat madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu, annesinin hazırladığı menemeni beğendi ve tartışmaya başladı.
Anne İntihar Etmek İstedi
Kırıklarla Atlattı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının kalçasının kırıldığını tespit etti. Polis ekipleri ise Barış T.'yi gözaltına aldı. Atike T. ve oğlu Barış T.'nin sürekli kavga ettiğini ifade eden apartman sakinleri ise Barış T.'nin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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