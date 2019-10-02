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76 Yaşındaki Yaşlı Adam Yaptıklarıyla Hayrete Düşürdü!

Antalya'da Alanya ilçesinde 10 gün içerisinde bir kişiyi 545 € bir kişiyi ise 390 $ ve 1.950 TL dolandırdığı iddia edilen 76 yaşındaki Nizamettin G. yakalandı.

Gündem 02.10.2019, 09:42 Billdrt
76 Yaşındaki Yaşlı Adam Yaptıklarıyla Hayrete Düşürdü!

Alanya'da 19 Eylül gibi Saray Polis Merkezi'ne başvuruda bulunan 41 yaşındaki taksi şoförü H.T., Avsallar Mahallesi'nde 70 küsür yaşlarda olan bir şahsın aracına bindğini ve birlikte ilçede yer alan bir siteye girdiklerini belirtti. Site güvenliğinin, yanında 100 TL'den fazla para olması durumunda kendisini içeri almayacağını belirten H.T. yanında bulunan 545 EUro, 190 Dolar ve 1.950 TL ile araç ruhsatını aracına binen şahsa verdiğini belirtti. Siteye girdikten sonra inen müşterinin parayı vermeden ortadan kaybolduğunu ifade eden H.T., müşteriye ulaşamayınca dolandırıldığını farkeettiğini söyledi.

29 Eylül günü Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olan bir başka şahısta 43 yaşındaki T.D. oldu. Yine aynı yaşlarda bir şahıs tarafından 200 $ dolandırıldığını aktardı ve şikayetçi oldu.

Her iki şikayetle birlikte çalışma yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın Nizamettin  G. olduğunu ve 76 yaşında olduğunu belirledi. Takip altına alınan şahıs Gazipaşa'da kıskıvrak yakalandı. 

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