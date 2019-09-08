8 Yaşındaki Oğlunun Önünde Kurşunların Hedefi Oldu!

Şişli Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta yaşanan söz konusu hadisede, isminin Ersin olduğu bilgisine ulaşılan bir şahıs, henüz 8 yaşındaki çocuğuyla birlikte dışarıya çıktığı esnada yanlarına bir kişi geldi.

Birkaç cümle bir şeyler söyleyen bu şahıs, ardından belinden çıkardığı tabancayla birlikte, Ersin isimli şahsa ardı ardına kurşun sıktı. Karnı ve ayaklarından yaralanan şahıs, kanlar içerisinde yerde kalırken küçük çocuk çaresizce babasının başında ağladı.

Bu esnada, 100 metre uzakta yer alan polis merkezinde görev alan ekipler, silah sesini duyarak hemen olay yerine geldiler.Saldırgan, olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hemen Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar.