80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmek İstedi! Son Anda Kurtuldu....

Adana'da gece vakti, 6 çocuğu, 14 torunu bulunan 80 yaşındaki bir kadının evine giren şahıs, yaşlı kadına ilk olarak tecavüz etmeye çalıştı. Ardından ise darp etti. Kadının bağırması ve çığlık atması sonucunda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan zanlı 1 gün sonra yakalandı. Fakat çıkarıldığı mahkeme tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

"Yetişin Komşular"

Söz konusu olay Yüreğir, Balören Mahallesi'nde 9 Eylül gecesi yaşandı. Yapılan iddialara göre 10 yıl önce kocasını kaybeden 6 çocuk ve 14 torun sahibi olan 80 yaşındaki Fatma Altunöz, bir süre komşusunda oturdu ve ardından tek yaşadığı eve gitti. Altunöz, namaz kılıp uyumak için yattıktan kısa süre sonra yüzünde bir el dolaştığını hissetti ve gözünü açar açmaz bir adam gördü. Yaşlı kadın çığlık atarak yardım istedi.

Hem Taciz, Hem Yumruk

Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırdı ve bağırmasını engellemek istedi. Ardından ise kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırdı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs hem taciz etti hem yumrukladı. Sağ elini oynatamayan yaşlı kadın, buna rağmen şahsa direnip bağırışlarını devam ettirdi.

Delil: Sigara İzmariti

Bu esnada sokaktan da sesler gelince şahıs korkarak uzaklaştı. Eve gelen mahalleli, yaşlı kadının kanlar içerisinde olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise hemen yaşlı kadını tedavi altına aldı.

Polis, mahalleden İ.M. isimli 54 yaşındaki evli ve iki çocuk babası olan şahsı gözaltına aldı. Bu esnada jandarmanın evde yaptığı çalışmalarda bir sigara izmariti de delil olarak alındı ve parmak izi çalışması yapıldı.

Aynı zamanda yaşlı kadının o gün üstünde bulunan kıyafetlere de parmak izi ve DNA alınması için el konuldu. Yaşlı kadın taburcu edildikten sonra zanlıyı teşhis etti. Fakat zanlı suçlamaları reddetti.

Sorgusu sonrasında adliyeye sevk edilen 54 yaşındaki İ.M. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu esnada evden alınan sigara ve kadının kıyafetleriyle zanlıdan alınan DNA eşleştirme çalışması için gönderildi.