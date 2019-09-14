80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı!

Söz konusu olay Yüreğir ilçe sınırlarında yer alan Balören Mahallesi'nde yaşandı. 80 yaşındaki tek yaşayan bir yaşlı kadın komşusunda oturduktan sonra evine geldi. Namazını kıldı ve uyumak üzere yatağına yattı. Aradan geçen yarım saat - 1 saatlik süre sonunda yüzünde bir elin dolaştığını farkeden talihsiz kadın gözünü açar açmaz karşısında bir adamın yüzünü okşadığını gördü ve hemen çığlık attı.

Kadının çığlık atmasıyla panikleyen sapık hemen eliyle ağzını kapattı. Ardından yaşlı kadın, sapık şahsın elini ısrarak "yardım edin komşular" diyerek tekrar bağırdı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs hem taciz etti, hem de ardı ardına yumruk atmaya başladı. Bu esnada dışarıdan gelen sesler üzerine kaçtı.

Şahsın 54 yaşındaki evli ve 2 çocuk sahibi i.M. olduğunu tespit eden polis ekipleri yakalayarak mahkeme sevk etmişti. Mahkeme ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Bugün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

İlçe Jandarma Ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanan 54 yaşındaki 2 çocuk babası sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.