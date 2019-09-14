Son Dakika
TİM, KOSGEB ile ihracata ilk adım seferberliği başlatıyor
Teröristlere darbe üstüne darbe
“CHP emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisi"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt’ta
223 şüpheli asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı
“Ticaret savaşları yerli ve milli olmanın önemini gösteriyor“
800 yıllık İncil ve İbranice işlenmiş ferman ele geçirildi
“Türkiye'nin geleceği holdinglerde değil gizli şampiyonlarda“
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
Prostat kanseri, erkeklerin korkulu belası!

80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı!

Adana'da 80 yaşında tek başına ikamet eden yaşlı kadının gece saatlerinde evine girerek tecavüz etmeye çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündem 14.09.2019, 13:42 Billdrt
80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı!

Söz konusu olay Yüreğir ilçe sınırlarında yer alan Balören Mahallesi'nde yaşandı. 80 yaşındaki tek yaşayan bir yaşlı kadın komşusunda oturduktan sonra evine geldi. Namazını kıldı ve uyumak üzere yatağına yattı. Aradan geçen yarım saat - 1 saatlik süre sonunda yüzünde bir elin dolaştığını farkeden talihsiz kadın gözünü açar açmaz karşısında bir adamın yüzünü okşadığını gördü ve hemen çığlık attı.

Kadının çığlık atmasıyla panikleyen sapık hemen eliyle ağzını kapattı. Ardından yaşlı kadın, sapık şahsın elini ısrarak "yardım edin komşular" diyerek tekrar bağırdı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs hem taciz etti, hem de ardı ardına yumruk atmaya başladı. Bu esnada dışarıdan gelen sesler üzerine kaçtı.

Şahsın 54 yaşındaki evli ve 2 çocuk sahibi i.M. olduğunu tespit eden polis ekipleri yakalayarak mahkeme sevk etmişti. Mahkeme ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Bugün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

İlçe Jandarma Ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanan 54 yaşındaki 2 çocuk babası sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@