80 Yaşındaki Nineye Zabıta Dehşeti: Öldürün Diye Bağırdı!

Bursa Osmangazi ilçesi Tahtakale Meydanı'na ikamet ettiği köyünden kendine ait domates, çilek ve fasulyeleri getiren 80 yaşındaki nine zabıta ekiplerince durduruldu.

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kadının satış yaptığı bölgeye geldi ve yanında getirdiği malzemelere el koydu. Bu esnada yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki esnafda duruma tepki gösterdi.

Yetiştirdiği meyvelere el konulan kadının feryat digan ağlaması ise tüm Türkiye'yi ağlattı. “Köylüyü öldürün. Ne bu böyle hergün hergün. Ne olcak bu milletin hali böyle. Yazıklar olsun be” dedi.

Sosyal Medya Çalkalandı

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe sakinlerinin şikayetçi olduğu, çok sayıda ruhsatsız işyerine müdahalede bulunmazken 80 yaşındaki kadının emeğine göz dikilmesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.