Son Dakika
Bakan Gül "Yargı reformu için kararlıyız"
Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları büyülüyor
Erbaş "El birliğiyle teröre karşı durmak zorundayız“
Kuzey Irak'ta hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
CHP, erken seçim için hodri meydan dedi!
Ek yerleştirme ile 61 bin aday daha üniversiteli oldu
Bakan Gül'den şehit arkadaşına vefa
Ankara'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde renkli görüntüler

80 Yaşındaki Nineye Zabıta Dehşeti: Öldürün Diye Bağırdı!

Bursa Osmangazi'de çekilen görüntüler vatandaşların yüreğini sızlattı. 80 yaşındaki ninenin köyünden getirdiği ve geçimini sağlamak için sattığı domateslere zabıta ekiplerince el koyuldu. İzleyen herkes zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

Gündem 19.09.2019, 15:40 Billdrt
banner63

Bursa Osmangazi ilçesi Tahtakale Meydanı'na ikamet ettiği köyünden kendine ait domates, çilek ve fasulyeleri getiren 80 yaşındaki nine zabıta ekiplerince durduruldu.

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kadının satış yaptığı bölgeye geldi ve yanında getirdiği malzemelere el koydu. Bu esnada yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki esnafda duruma tepki gösterdi.

Yetiştirdiği meyvelere el konulan kadının feryat digan ağlaması ise tüm Türkiye'yi ağlattı. “Köylüyü öldürün. Ne bu böyle hergün hergün. Ne olcak bu milletin hali böyle. Yazıklar olsun be” dedi.

Sosyal Medya Çalkalandı

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe sakinlerinin şikayetçi olduğu, çok sayıda ruhsatsız işyerine müdahalede bulunmazken 80 yaşındaki kadının emeğine göz dikilmesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi. 

Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@