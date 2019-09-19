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80 Yaşındaki Nineye Zabıta Dehşeti: Öldürün Diye Bağırdı!
Bursa Osmangazi'de çekilen görüntüler vatandaşların yüreğini sızlattı. 80 yaşındaki ninenin köyünden getirdiği ve geçimini sağlamak için sattığı domateslere zabıta ekiplerince el koyuldu. İzleyen herkes zabıta ekiplerine tepki gösterdi.
Bursa Osmangazi ilçesi Tahtakale Meydanı'na ikamet ettiği köyünden kendine ait domates, çilek ve fasulyeleri getiren 80 yaşındaki nine zabıta ekiplerince durduruldu.
Yetiştirdiği meyvelere el konulan kadının feryat digan ağlaması ise tüm Türkiye'yi ağlattı. “Köylüyü öldürün. Ne bu böyle hergün hergün. Ne olcak bu milletin hali böyle. Yazıklar olsun be” dedi.
Sosyal Medya Çalkalandı
Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe sakinlerinin şikayetçi olduğu, çok sayıda ruhsatsız işyerine müdahalede bulunmazken 80 yaşındaki kadının emeğine göz dikilmesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
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