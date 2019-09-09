85 Yaşındaki Tacizci Polis Ekipleri Tarafından Gözaltına Alındı!

Bartın'da 85 yaşında olan Ahmet T.'nin, okul önünde durakta otobüs bekleyen çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu farkeden vatandaşlar tepki göstererek hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet T.'yi gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Para Verip Taciz Etti!

Polise Haber Verdiler

Söz konusu olay dün Demirciler Mahallesi İnönü İlkokulu önünde yaşandı. Ahmet T., okulun önünde durakta beklemekte olan 9 ila 11 yaşları arasında 3 erkek çocuğuna para verip tacizde bulundu.

Bunu gören çevredeki vatandaşlar Ahmet T.'ye tepki gösterdi ve hemen polis ekiplerini bilgilendirdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri çocukların ifadesini alarak Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu esnada çevrede bulunanlar ise polis otosuna bindirilen tacizciyi linç etmek istediler.

Akli Dengesi Yerinde Değil

Emniyete götürülen ve yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin daha önce de gözaltına alındığı ve akli dengesinin yerinde olmaması sebebiyle serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.