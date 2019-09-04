Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
ABD’nin yeni Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir’de
ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktı.
Gündem 04.09.2019, 15:55 04.09.2019, 17:07
ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktı.
ABD tarafından Ankara Büyükelçiliğine atanan David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ata’nın naaşının bulunduğu mozoleye gelen Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki Amerikan heyeti, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından şeref defterini imzalayan Büyükelçi Satterfield, deftere şunları yazdı:
Anıtkabir ziyareti, Anıtkabir müzesinin gezilmesi ile devam etti. Heyet ardından Anıtkabir’den ayrıldı.
(İHA)
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