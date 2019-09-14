Ablasını 20 Yerinden Bıçakladı, Kaçıp Ambulansı Aradı!

Adana'da ablasını tam 20 yerinden bıçaklayarak hayatını kaybetmesine sebep olan zanlının, kaçarken ambulansı arayarak ablasını bıçakladığını söylediği ve "çabuk yetişin onu kurtarın" dediği tespit edildi.

Ablasını bıçaklayarak canice öldüren cani kardeş, bugün sabah saatlerinde yaşadıkları apartmanda ev sahibi olan Zübeyde Kurtar'ın evinin kapısını çaldı ve adresi sordu. Ardından ise ambulans çağırın, ben ablamla kavga ettim dedi.

Şüphelenen Kadın Hemen Eve Gitti

12 Suçtan Sabıkası Var

Bunun ardına hemen Sultan B.'nin evine giden komşuları kanlar içerisinde yerde yattığını gördü ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ali B.'nin emniyetteki sorgusunda, ablasını hırsız sandığını söylemeye devam ettiği, ardından ise korkup kaçtığı esnada ambulansı aradığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri 112 kayıtlarına baktı ve 112'yi zanlının arayıp "Ablamı bıçakladım, çabuk bu adrese gidin onu kurtarın" dediği ortaya çıktı.

Bu esnada genç kadının adli tıpta yapılan otopsisinde 20 farklı yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Genç kadın, yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilirken, cani kardeşin ise 12 suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.