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Acılı Anne Sopayla HDP Binasına Saldırdı!

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylemleri devam ediyor. Parti binasına giren bir kişinin annelere laf atmasıyla ortalık karıştı. Bu esnada ismi Azad Akkoyun olan bir acılı anne, elindeki sopayla binaya saldırdı.

Gündem 16.09.2019, 13:34 Billdrt
Acılı Anne Sopayla HDP Binasına Saldırdı!

Çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemi 14. gününe girdi. HDP binasına giren bir şahıs girerken annelere laf attı. Bu sebeple ortam gerildi.

Binaya Saldırmaya Çalıştı

Yapılan iddialara göre henüz 10 yaşındayken daa kaçırılan Azad Akkoyun'un annesi Remziye Akkoyun, HDP İl binasına giren şahsa feryat yağdırdı ve elindeki cisimle binaya saldırmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte ortalık sakinleşti.

Erdoğan'a Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapıldı. Oradakileri gebertsinler diye açıklama yapan 2015 yılında Cizre'de kaçırılan Er Emrah Avunan'ın amcası Muhittin Avunan, yeğeninin asker olduğunu; 4 aylık askerliği sonrasında yeğenini kaçırdıklarını söyledi.

Oradaki herkesin vurulmasını isteyen Avunan, yeğenimi de vursunlar; askere, polise silah sıkmasınlar dedi. Burayı da Suriye gibi yapmak istediklerini belirten Avunan, bunların amacının o olduğunu, İsrail'in; Amerika'nın köpeği olduklarını belirtti. 

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