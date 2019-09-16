Acılı Anne Sopayla HDP Binasına Saldırdı!

Çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemi 14. gününe girdi. HDP binasına giren bir şahıs girerken annelere laf attı. Bu sebeple ortam gerildi.

Binaya Saldırmaya Çalıştı

Yapılan iddialara göre henüz 10 yaşındayken daa kaçırılan Azad Akkoyun'un annesi Remziye Akkoyun, HDP İl binasına giren şahsa feryat yağdırdı ve elindeki cisimle binaya saldırmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte ortalık sakinleşti.

Erdoğan'a Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapıldı. Oradakileri gebertsinler diye açıklama yapan 2015 yılında Cizre'de kaçırılan Er Emrah Avunan'ın amcası Muhittin Avunan, yeğeninin asker olduğunu; 4 aylık askerliği sonrasında yeğenini kaçırdıklarını söyledi.

Oradaki herkesin vurulmasını isteyen Avunan, yeğenimi de vursunlar; askere, polise silah sıkmasınlar dedi. Burayı da Suriye gibi yapmak istediklerini belirten Avunan, bunların amacının o olduğunu, İsrail'in; Amerika'nın köpeği olduklarını belirtti.