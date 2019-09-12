Acılı Baba Yürek Dağladı! 2 Aydır Arıyordu...

Antalya'da Güver Uçurumu'nun kenarında bulunan cansız erkek bedeninin, sivil havacılık bölümü öğrencisi olan 20 yaşındaki üniversiteli Eyyüphan Yıldız'ın olduğu kesinleşti.Oğlunun cenazesini teslim almak için Adana'dan gelen baba İhsan Yıldız, onu aylarca kimsenin bulamadığını, kuşlar sayesinde bulunduğunu; Allah'ın dualarını kabul ettiğini ifade eden acılı baba "Bu son yıkılışım olacak, artık oğlumun mezarı olacak" dedi.

Adana'da ikamet eden İhsan ve Hatice Yıldız çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Sivil Havacılık İşletme Bölümü'nü kazandı. Antalya'da ikamet eden Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde yer alan bir öğrenci evinde kalmaya başladı.

19 Mayıs 2019'da kaldığı evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Eyyüphan Yıldız ile en son 18 Mayıs'ta telefonda konuşan baba ise Antalya'ya gittiği ve oğlunu aramaya başladı. Polisin her yerde didik didik aradığı genç için okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı yayınladılar.

Son Sinyal Uçurumdan Geldi

Günlerce izine ulaşamayan baba, oğluna ait cep tefonundan alınan en son sinyalin kanyonların yer aldığı bir uçurum bölgesinden geldiğini ve sonra kesildiğini öğrenince bir daha yıkıldı. Sinyalin ardından bölgede arama çalışmaları yapan JAK ve AFAD ekipleri kanyon bölgesini didik didik aradı fakat genci bulamadılar.

Son olarak bölgede 14 Temmuz'da dağcılık yapan bir grup, kuşların oldukça büyük bir yoğunluk oluşturduğu küçük bir mağara alanına giriş yaptığı esnada erkek cesedine rastladı. Durumun polise bildirilmesiyle birlikte bölgede inceleme yapıldı. Olayı duyan baba ise uçuruma gelerek oldukça endişeli gözlerle çalışmaları seyretti. EKipler, üzerinde yalnızca pantolon ve ayakkabının bulunduğu cesedi 2 gün sonunda alabildi.

Ceedin Eyyüphan'ın Olduğu Tespit Edildi

45 gündür bölgede bulunduğu tahmin edilen ceset, baba İhsan Yıldız'a gösterildi fakat baba teşhis edemedi. Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırılan cesed, yapılan ilk incelemeler sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kimlik tespiti için gönderildi.

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız'olduğu tespit edildi.