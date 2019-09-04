Acılı Kadın Sözleriyle Yürek Dağladı!
Karaman'da alkollü bir kamyonet sürücüsü, koyun sürüsüne çarptı. Koyunların sahibi olan yaşlı kadın ise, çocuğu olmadığı için o koyunları çocuğu gibi büyüttüğünü belirterek yürek dağladı.
Karaman'da alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı küçükbbaş sürüsünde 16 koyun telef oldu. 10'u ise yaralı olarak kurtuldu. Kazayı duyup hemen olay yerine koşan koyunların sahibi Ayşe Mayda ise, çocuğu olmadığı için koyunları çocuğu gibi büyüttüğünü belirterek gözyaşı döktü.
Sürüyü Ezdi
Alkollü Çıktı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptılar. Yusuf Yılmaz'ın 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayıo duyup olay yerine koşarak gelen Mustafa Mayda'nın eşi Ayşe Mayda ise çok büyük üzüntü yaşadı. Mayda, çocuğunun olmadığını belirterek, koyunları çocuğu gibi büyüttüğünü, ak keçsinin de öldüğünü anlatan kadın, yürekleri dağladı.
Karakola Götürüldü
Sürücü Yılmaz ise zararlarını karşılayacağını belirtti. Yusuf Yılmaz, ardından polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı hayvanların da telef olmadan kesilmesi gerektiği bildirildi.