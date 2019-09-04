Acılı Kadın Sözleriyle Yürek Dağladı!

Karaman'da alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı küçükbbaş sürüsünde 16 koyun telef oldu. 10'u ise yaralı olarak kurtuldu. Kazayı duyup hemen olay yerine koşan koyunların sahibi Ayşe Mayda ise, çocuğu olmadığı için koyunları çocuğu gibi büyüttüğünü belirterek gözyaşı döktü.

Sürüyü Ezdi

Alkollü Çıktı

Kaza, sabah saat 06.30 civarında Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf Yılmaz'ın kullandığı 70 FH 222 plakalı kamyonet, Mustafa Maydan'ın yolun karşısına geçirmek için yola çıkardığı küçükbaş hayvan sürüsünü ezdi. Kaza sonucunda 16 koyun telef oldu. 10'u ise yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptılar. Yusuf Yılmaz'ın 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayıo duyup olay yerine koşarak gelen Mustafa Mayda'nın eşi Ayşe Mayda ise çok büyük üzüntü yaşadı. Mayda, çocuğunun olmadığını belirterek, koyunları çocuğu gibi büyüttüğünü, ak keçsinin de öldüğünü anlatan kadın, yürekleri dağladı.

Karakola Götürüldü

Sürücü Yılmaz ise zararlarını karşılayacağını belirtti. Yusuf Yılmaz, ardından polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı hayvanların da telef olmadan kesilmesi gerektiği bildirildi.