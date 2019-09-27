Adana'da 25 Yaşındaki Şahıs Canlı Yayında Hayatına Son Verdi!
Adana Ceyhan ilçesinde 25 yaşında olduğu bilgisine ulaşılan bir genç, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtı ve ardından başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.
Canlı Yayında Canına Kıydı
Canlı yayın esnasında yanında bulunduğu av tüfeğini başına dayayan genç, yakınlarının izlediği esnada tetiği çekti ve yaşamına son verdi. Canlı yayını izleyen yakınları tarafından yapılan ihbarın ardından hemen olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı bir şekilde bulunan Tokmat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.
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