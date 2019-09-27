Adana'da 25 Yaşındaki Şahıs Canlı Yayında Hayatına Son Verdi!

Canlı Yayında Canına Kıydı

Saat 23.30 civarında Adana Ceyhan Doruk Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda yaşanan olayda yapılan iddialara göre Tugay Tomak isimli şahıs, motosiklet üzerine sabitlediği cep telefonuyla Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

Canlı yayın esnasında yanında bulunduğu av tüfeğini başına dayayan genç, yakınlarının izlediği esnada tetiği çekti ve yaşamına son verdi. Canlı yayını izleyen yakınları tarafından yapılan ihbarın ardından hemen olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı bir şekilde bulunan Tokmat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.