Adana'da 4'ü Emniyet Personeli 22 Kişinin Yaralandığı Saldırının Failleri Tespit Edildi!

Adana'da özel harekat polislerini taşımakta olan servisin geçiş yaptığı esnada gerçekleştirilen ve 4'ü emniyet personeli olmak üzere 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP'ye üye olan iki teröristin gerçekleştirdiğinin tespiti yapıldı.

Merkez Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 25 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırının aydınlatılabilmesi için l Emniyet Müdürü Zafer Aktaş özel bir ekip kurdu. EKip, bölgede yer alan güvenlik kamerası görüntülerini didik didik inceleyerek saldırıyı yapan şüphelilerin MLKP terör örgütü üyesi olan Ozan S. ve Fırat Ş. olduğunu tespit etti.

İzlenen görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakın konumlarında yer alan PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı bir evin zemin katını kiralayıp hücre evi olarak burayı seçtikleri de tespit edildi. Adrese özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi fakat teröristlerin kaçtığı görüldü.

Polis ekipleri evde yaptıkları detaylı incelemelerde herhangi bir şey bulamadı. Ardından zanlıların gidebileceği 6 farklı eve daha operasyon yapan polis ekipleri, teröristlere bu adreslerde de ulaşamadı.