Adana'da Kadına Dehşeti Yaşattılar! Önce Dövüp Sonra Üzerine Siyah Sıvı...

Söz konusu olay dün akşam 21.00 civarında Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşandı. Göl Kenar Yolu'nda işletme sahibi olan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı.

Hazinra arazisi olan alanın üzerine kurulu mekanın işletmesi noktasında anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişinin ilk olarak tehdit, ardından da darbına uğrayan Karaca'nın üzerine siyah renkli bir sıvı döktüler. Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, dökülen maddenin ne olduğuyla ilgili henüz bir bilgi yok. 2 şüpheli gözaltına alındı.