Ağrı'da Teröristler Askerlerimizin Bulunduğu Zırhlı Araca Saldırdı: 5 Yaralı!

Yaralı Askerlerimiz Hemen Tedavi Altına Alındı

Türkiye - İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli olan askerlerimiz, zırhlı araçla devriye görevi gerçekleştirdikleri esnada, karakol yakınlarında bulunan PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda yaralandılar.

Saldırının sonrasında hemen bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenil güçleri sevk edildi. Yaralı 5 askerimiz Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu ifade edilen bir asker ise ambulans helikopterle birlikte hemen Erzurum'a sevk edildi. Güvenlik ekipleri, saldırı sonrasında hızla kaçan teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için oldukça geniş çaplı operasyon başlattı.