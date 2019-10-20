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Ağrı'da Teröristler Askerlerimizin Bulunduğu Zırhlı Araca Saldırdı: 5 Yaralı!
Ağrı Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye atmakta olan zırhlı aracımıza terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda 5 askerimiz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralı Askerlerimiz Hemen Tedavi Altına Alındı
Saldırının sonrasında hemen bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenil güçleri sevk edildi. Yaralı 5 askerimiz Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu ifade edilen bir asker ise ambulans helikopterle birlikte hemen Erzurum'a sevk edildi. Güvenlik ekipleri, saldırı sonrasında hızla kaçan teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için oldukça geniş çaplı operasyon başlattı.
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