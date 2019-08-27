Ahmet Davutoğlu Hakkında Suç Duyurusu!

Şimdilerde adı yeni kurulacak olan partiyle anılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçluyu gizlediği iddia edildi...

Davutoğlu'nun Açıklamaları Belirtildi

Yapılan suç duyurusunda Davutoğlu'nun 7 Haziran ve 1 Kasım tarihleri arasında yaşanan olaylarla ilgili yapmış olduğu; Terörle mücadele konusu açıldığında birçok insanın kimsenin yüzüne bakamayacağı açıklaması belirtildi.

Bugün kendilerini eleştiren kişilerin bir daha insan içine çıkamayacağını söyleyen Davutoğlu çok açık konuştuğunu, bir hafıza yoklanmasını istedi. 7 Haziran ve 1 Kasım tarihlerinde Başbakanlık görevini devraldığı dönemde, çözüm süreci altında Türkiye'de kamu düzeninin yıkıldığını söylemişti...

Suçluyu Gizliyor İddiası

Yapılan suç duyurusu dilekçesinde birtakım ifadeler yer aldı. İşte o ifadeler...

Davutoğlu'nun oldukça açık bir şekilde belirtmiş olduğu 7 Haziran - 1 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de yaşanan ve terör olayları teker teker ele alındı.

20 Temmuz'dan 23 Temmuz'a kadar her gün yapılan saldırılarla birlikte 35 kişinin şehit edildiği;

20 Ağustos'tan 22 Ağustos'a kadar 5 kişinin şehit edildiği;

5 Eylül'den 9 Eylül'e kadar 33 kişinin şehit edildiği;

10 Ekim'den 20 Ekime'e kadar 102 kişinin hayatını kaybettiği dile getirildi.

Çok sayıda vatandaşın hayata gözlerini yummasının, sakat kalıp hayata eksik olarak devam etmesinin, bir kısmının hala sağlıklarını geri kazanabilmek için tedavi olmasının, tüm bu insanlık suçlarının sebebinin hala açıklanmadığını, bunları organize eden, direkt içerisinde bulunan kişi ya da kişilerin yapmış olduğu kişileri Davutoğlu'nun bildiği iddia edildi.

Davutoğlu'nun yapmış olduğu "açıklarsak insan yüzüne bakamazlar" açıklamasının bunu kanıtladığı ifade edilerek, tüm bu sebeplerle şüpheli hakkında gereki soruşturmanın yapılmasını ve kanunda yazdığı üzere TCK 278 "suçu bildirmeme" suçundan dolayı cezalandırılması talebinde bulunuldu.