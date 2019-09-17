AK Parti'de İstifa Depremi Devam Ediyor! Bir İsim Daha Ayrıldı...

Kamuoyunun gözü kulağı olan AK Parti'den oldukça olaylı bir şekilde ayrılarak parti kuracak Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmalarına devam ediyor.

MYK'da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki gerçekleştirilen fakat disiplin kurulu toplanmadan bir basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve ekibindeki 3 eski milletvekilinin istifasından sonra AK Parti'de istifa depremi başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden "siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" belgesinin fotoğrafını yayınlayan 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, Kamuoyunun dikkatine diyerek AK Parti'den istifa ettiğini açıklamış oldu. Pulcu, paylaşımında E-Devlet üzerinden AK Pari ile üyelik ilişkisini kestiğini görüntüsünü paylaştı.