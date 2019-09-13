AK Parti'den art arda istifa haberleri geliyor
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa kararı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Davutoğlu sonrasında art arda gelen istifa haberlerine AK Parti'den yorum geldi.
AK Parti'den art arda istifa haberleri geliyor. İstifaların 400'e ulaşacağı tahmin ediliyor.. Konula ilgili İstifaların devam edip etmeyeceği sorulan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, vatandaş ve milletin çizdiği yoldan hariç farklı yollara sapanların her yerden istifa edebileceğini, çok geniş bir şey olmayacağını, dar çerçevede kalacağını söyledi.
Özel, Davutoğlu'nun istifasıyla ilgili olarak, bunun normal ve kendi siyasi takdiri olduğunu; siyasette herkesin yolunu kendisinin çizdiğini; en önemli konunun ise toplumun çizdiği yol olduğunu ifade etti. Vatandaşın, milletin çizdiği yol haricinde farklı yollardan gitmek isteyenlerin olduğunu bu kişilerin her yerden istifa edebileceğini anlattı.
2 Eski Milletvekili İstifa Etti
Basın Toplantısı Düzenledi
AK Parti'nin ihraç edilme talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte partiden istifa ettiğini düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Bugün içerisinde AK Parti'den 7 kişi istifa ettiğini açıkladı. Bu isimler ise şöyle:
- Selçuk Özdağ
- Ayhan Sefer Üstün
- Abdullah Başçı
- Selim Temurci
- Nedim Yamalı
- İbrahim Turhan
- Feramuz Üstün
Tamamı önemli isimler olan bu 7 kişi, bugün itibarıyla AK Parti ile bağlarını kestiler.
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