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AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da annelerle ilgili açıklama yaptı. Annelerin ortaya koymuş olduğu bu tavrın tüm Dünya'da yankı bulduğunu ve teröre karşı yükseliş gösteren en güçlü ses olduğunu vurguladı. Ardından erken seçim iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Erken seçim diye bir şey yok diyerek başlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, patronun vatandaşlar olmasından dolayı gündemlerinde erken seçimin bulunmadğını; tüm siyasiler patronunun vatandaş olduğunu ve vatandaş ne derse onun olacağını anlattı.
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