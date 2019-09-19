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AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da annelerle ilgili açıklama yaptı. Annelerin ortaya koymuş olduğu bu tavrın tüm Dünya'da yankı bulduğunu ve teröre karşı yükseliş gösteren en güçlü ses olduğunu vurguladı. Ardından erken seçim iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gündem 19.09.2019, 09:24 19.09.2019, 12:04 Billdrt
AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması!
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Türkiye'de patronun vatandaşlar olduğunun altını çizen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşın tek beklentisinin reformlar yapılarak sorunların çözüme kavuşturulması olduğunu açıkladı. Bu sebepten dolayı erken seçimin gündemlerinde olmadığını anlattı. 

Erken seçim diye bir şey yok diyerek başlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, patronun vatandaşlar olmasından dolayı gündemlerinde erken seçimin bulunmadğını; tüm siyasiler patronunun vatandaş olduğunu ve vatandaş ne derse onun olacağını anlattı. 

Yorumlar (1)
Gerçekçi 3 saat önce
Erkeseniz erken seçime gidin artık devriniz bitti ve en yakın seçimde tarihe gomuleceksiniz halkı açından öldürdünüz halk kukla vekillere bakanlara recepe ve damat ferit başaya çalışmaktan bıktı halkı resmen kolelestirdiniz
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