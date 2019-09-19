AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması!

Türkiye'de patronun vatandaşlar olduğunun altını çizen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşın tek beklentisinin reformlar yapılarak sorunların çözüme kavuşturulması olduğunu açıkladı. Bu sebepten dolayı erken seçimin gündemlerinde olmadığını anlattı.

Erken seçim diye bir şey yok diyerek başlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, patronun vatandaşlar olmasından dolayı gündemlerinde erken seçimin bulunmadğını; tüm siyasiler patronunun vatandaş olduğunu ve vatandaş ne derse onun olacağını anlattı.