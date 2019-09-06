AK Partili Belediye Başkanı Büyük Şoka Uğradı: 11 El Kurşun!

Söz konusu olay gece saat 01.00 civarında, Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından, otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın yaşadığı eve toplam 11 el ateş edildi.

72 Saçma Deliği Bulundu

Saldırı gerçekleştiği anda evde olan AK Partili Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi olaydan herhangi bir sağlıksal zarar almadan kurtulabildi. Aputkan'ın haber vermesiyle birlikte hemen olay yerine gelen Jandarma ekipleri yapmış oldukları incelemeler sonucunda Başkan Aputkan'ın evinin ış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde toplam olarak 72 adet saçma deliği buldular.

Belediye Başkanı Aputkan, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, gece saat 01.00 civarında saldırının yapıldığını; Beyaz bir otomobilden ateş açıldığını belirtti. Kimin ya da kimlerin yaptığını bilmediğini anlatan Aputkan, kişisel olarak kimseyle düşmanlığının olmadığını da belirtti.