AK Partili İsim Mansur Yavaş'ı Uyardı! "Dar Ederiz"

Mansur Yavaş'a Uyarı!

AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapıldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun meydanlara çıkarak, hiçbir işçinin ekmeğiyle, işiyle oynamayacaklarına dair onlarca söz verdiğini ve namusunu ortaya koyduğunu anlatarak, bugün Türkiye'de CHP'li belediyelerin birçoğunda işçi kıyımlarının yapıldığını belirtti.

ABB'nin de işçi çıkarma hazırlığında olduğuyla ilgili bir takım duyumlar aldıklarını aktaran Şahin, ABB'de böyle bir şey yaşanması durumunda Ankara'yı Mansur Yavaş'a dar edeceklerini açıkladı. Buradan Mansur Yavaş'a seslendiğini anlatan Şahin, "Sakın ha!" diyerek çıkış yaptı ve emekçi insanların alın terini heba edecek adımlar atmaması gerektiğini , kimsenin ekmeğiyle oynamaması gerektiğini aktardı. Böyle bir şey yaptığı takdirde karşısında tüm AK Parti teşkilatlarını bulacağınıs öyleyen Şahin, "Asla böyle bir şeye teşebbüs etme" dedi.