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Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor."
AK Partili İsim Mansur Yavaş'ı Uyardı! "Dar Ederiz"
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, ABB'de işçi kıyımı olacağıyla ilgili bir takım duyumlar aldıklarını belirterek, Mansur Yavaş'ın işçinin ekmeğiyle oynadığı takdirde, Ankara'yı dar edeceklerini söyleyerek uyardı.
Mansur Yavaş'a Uyarı!
ABB'nin de işçi çıkarma hazırlığında olduğuyla ilgili bir takım duyumlar aldıklarını aktaran Şahin, ABB'de böyle bir şey yaşanması durumunda Ankara'yı Mansur Yavaş'a dar edeceklerini açıkladı. Buradan Mansur Yavaş'a seslendiğini anlatan Şahin, "Sakın ha!" diyerek çıkış yaptı ve emekçi insanların alın terini heba edecek adımlar atmaması gerektiğini , kimsenin ekmeğiyle oynamaması gerektiğini aktardı. Böyle bir şey yaptığı takdirde karşısında tüm AK Parti teşkilatlarını bulacağınıs öyleyen Şahin, "Asla böyle bir şeye teşebbüs etme" dedi.
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