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Akademisyenlerden AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM), 'Barış Bildirisi' akademisyenlerine yönelik 'hak ihlali' kararına karşı çıkan 1071 akademisyen, karşı bildiri yayımladı. Kararın skandal olarak değerlendirildiği bildiride, "Türk milleti adına karar vermekle...

Gündem 29.07.2019, 22:44 29.07.2019, 23:25
Akademisyenlerden AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM), 'Barış Bildirisi' akademisyenlerine yönelik 'hak ihlali' kararına karşı çıkan 1071 akademisyen, karşı bildiri yayımladı. Kararın skandal olarak değerlendirildiği bildiride, "Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz" denildi.

Anayasa Mahkemesi'nin, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı 'Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenlerle ilgili aldığı 'hak ihlali' kararına tepkiler sürüyor. 1071 akademisyen, karara karşı bildiri imzaladı. 'Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz' başlıklı bildiride, Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karara imza attığı belirtildi.


'İMZASI OLANLARI KINIYORUZ'

Bildiride, şehit ve gazilerin hatırasının zedelendiği belirtilerek, "Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz" denildi.

#Barış Bildirisi #Anayasa Mahkemesi #Akademisyenlerden AYMnin hak ihlali kararına tepki
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