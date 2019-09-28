Akademisyenlerin Bulunduğu Bot Battı: 5'i Çocuk 7 Kişi Öldü!

Türkiye'nin Ege kıyılarından Yunanistan'a kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen bir botta bulunan 19 kişiden 7'si hayata gözlerini yumdu. Sakız ile Çeşme arasında yer alan Koyun Adası yakınlarında alabora olan botta hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Akademisyenler de Bulunuyordu!

Makedon ve Yunan haber ajansları, teknedeki mültecilerin tamamının Türkiye vatandaşı olduğunu ve 19 kişinin içerisinde akademisyenlerin de yer aldığını ifade etti.