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Akademisyenlerin Bulunduğu Bot Battı: 5'i Çocuk 7 Kişi Öldü!

Ege üzerinden Yunanistan'a kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bot alabora oldu. Botta yer alan 5'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi boğularak acı şekilde hayatını kaybetti.

Gündem 28.09.2019, 18:10 28.09.2019, 18:25 Billdrt
Akademisyenlerin Bulunduğu Bot Battı: 5'i Çocuk 7 Kişi Öldü!
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Türkiye'nin Ege kıyılarından Yunanistan'a kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen bir botta bulunan 19 kişiden 7'si hayata gözlerini yumdu. Sakız ile Çeşme arasında yer alan Koyun Adası yakınlarında alabora olan botta hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Akademisyenler de Bulunuyordu!

Makedon ve Yunan haber ajansları, teknedeki mültecilerin tamamının Türkiye vatandaşı olduğunu ve 19 kişinin içerisinde akademisyenlerin de yer aldığını ifade etti.

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