Flaş HaberDalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 5.0 Büyüklünde Deprem: Birçok İlden Hissedildi!
Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Birçok şehirden hissedilen deprem sabah saatlerinde büyük korku yaşattı. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi deprem büyüklüğünün 5.3 olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olduğunu belirtti ve AFAD 5.0 dedi.
AFAD, Fethiye Açıklarında bugün saat 7.44'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin yaşandığı duyurdu. Dalaman'ın 43,66 kilometre açıklarında yaşanan söz konusu deprem, ilk sırada Yunan Adaları olmak üzere çok sayıda ilçeden korkutucu şekilde hissedildi.
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