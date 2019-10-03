Akdeniz'de 5.0 Büyüklünde Deprem: Birçok İlden Hissedildi!

AFAD, Fethiye Açıklarında bugün saat 7.44'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin yaşandığı duyurdu. Dalaman'ın 43,66 kilometre açıklarında yaşanan söz konusu deprem, ilk sırada Yunan Adaları olmak üzere çok sayıda ilçeden korkutucu şekilde hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamara göre Yunanistan'ın Rodos açıklarında 5.3 şiddetinde deprem yaşandığı ifade edildi. Deprem Marmaris ve Fethiye civarında oldukça etkili birş ekilde kendini gösterdi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre Ege Denizi'nde, Rodos Adası'na yaklaşık olarak 40 kilometre uzaklığında 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandığı ifade edildi.