Akdeniz'de Art Arda Deprem!

Akdeniz'de sabah 10.06 civarında 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından geçen 21 dakikanın sonrasında ise aynı yerde 3.1 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Muğla Marmaris ilçesine yaklaşık olarak 96 kilometre uzaklıkta yaşanan söz konusu depremin yerin 6,73 kilometre altında yaşandığı da duyuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiye göre 4 gün önce de aynı bölgede deprem yaşanmıştı.

Bu kapsamda 4 gün içerisinde 3 farklı deprem aynı noktada yaşandı.