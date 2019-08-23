Aksaray'da Feci Kaza: Anne ve 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti!

Aksaray'da 39 yaşındaki Ümit Süleyman Kestek'in sürdüğü otomobil, Ihlara yolunun yakınlarında Kireçli güzergahında 39 yaşındaki bir diğer TIR sürücüsü Orhan Sertkaya'ya arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edilerek kaza yeri incelendi. Kaza sonucunda otomobilde bulunan 37 yaşındaki Hafize Kestek ve 5 yaşındaki çocuğu Mustafa Kestek olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

Yaralı baba Kestek ile 11 yaşındaki kızı Hatice Kestek ve 9 yaşındaki oğlu Alper Kestek, sağlık ekipleri tarafından şehirde bulunan hastanelere kaldırıldılar.

Sertkaya, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yerine gelen Kestek ailesinin yakınları olanlar karşısında sinir krizi geçirdi.