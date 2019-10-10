Almanya'da Türk Dönercisine Silahlarla Saldırdılar! Ölüler Var...

Sinagoga girmeyi başaramayan saldırgan biri yolda karşısına çıkan, diğeri ise bir Türk'e ait dönercide bulunan iki kişiyi öldürdü. Saldırıyı canlı olarak online yayın platformu Twitch üzerinden yayınlayan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Video sitesinden hemen kaldırılan görüntülerde saldırganın, saldırı öncesinde Yahudi ve kadın düşmanı sözler sarfettiği, ardından ise sinagogun kapısına giderek ateş açtığı görülüyor.

Alman yerli medyası, 27 yaşındaki şahsın tek başına hareket ettiğini düşündüklerini belirttiler.