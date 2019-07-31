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Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı.

Gündem 31.07.2019, 05:38 31.07.2019, 05:54
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, fabrikada gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle geldikleri hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı. Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

Çalışanlarda, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kablo üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı, ciltte kızarıklık ve yanma şikayetiyle Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrika çalışanları, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı.
 

#ankarada kimyasal zehirlenme #Ankarada 14 kişi kimyasal zehirlenme #ankara haberleri
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