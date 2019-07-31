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Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı.
Gündem 31.07.2019, 05:38 31.07.2019, 05:54
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, fabrikada gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle geldikleri hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı. Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Fabrika çalışanları, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı.
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