Ankara'da Korkunç Kaza: Sağlık Ekipleri Bile Gördüklerine İnanamadı!

Kaza, gece saatlerinde 05.00 civarında Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nın üzerinde yer alan Türk Hava Kurumu önünde gerçekleşti. Ozan Fahri T.'nin sürücüsü olduğu 06 N 1688 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametine doğru ilerlemekteyken, Türk Hava Kurumu'nun hemen önünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle birlilte kaldırıma çıktı.

Kaldırıma yer alan demir bariyerleri aşan otomobil ardından reklam panosuna çarptı. Kazada, otomobilde yer alan yolcu Ezgi B. ağır yaralanırken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatabildi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri gördükleriyle şok oldular. Feci şekilde yaralanan Ezgi B., hemen ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.