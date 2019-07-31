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Ankara'da otomobil sebze yüklü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, sebze yüklü kamyonete arkadan çarparak kaldırıma çıktı. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, yan devrilen kamyonetteki sebzeler yola saçıldı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Keçiören Aşağı...

Gündem 31.07.2019, 06:36
Ankara'da otomobil sebze yüklü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, sebze yüklü kamyonete arkadan çarparak kaldırıma çıktı. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, yan devrilen kamyonetteki sebzeler yola saçıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 VJ 920 plakalı lüks otomobil, Ovacık yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kıaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, Naci Kaçkan yönetimindeki 07 NMA 05 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarpıp, kaldırıma çıktı. Kamyonet ise refüje çarptıktan sonra yan devrildi. Pazarcılık yapan Nuri Kaçkan'ın kamyonetindeki patlıcan ve fasulyeler de yola saçıldı.

Ön kısmı hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı. Naci Kaçkan ise kamyonetten kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Etlik Caddesi'nin Ovacık yönü, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, cadde üzerindeki kalabalığı kamyonetteki yakıt sızıntısına karşı uyardı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Sağlık ekiplerinin çalışması
- Polis ekiplerinin çalışması
- Kamyonetten görüntü
- Otomobilden görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, ()

 

 

 

 

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