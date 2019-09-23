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Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda %95 Gerçekleşme!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara - Svas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek olan Ankara Sivas YHT hattıyla ilgili bilgi verdi.
Turhan, AA muhabirine bir takım açıklamalar yaparak, Küçük Asya ve İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini tek çatı altında birleştiren demir yolu koridorunun en önemli güzergahları arasında yer alan Ankara - Sivas YHT projesinde sona gelindiğinin altını çizdi. Hız kazanan ve ray döşeme işlerinde Yerköy ve Sivas arasında 100 kilometreye ulaşıldığını belirtildi.
Bu Yıl Sonu Test Sürüşleri Başlıyor
Turha altyapı çalışmalarında da%95'lik tamamlanma oranına ulaşıldığını ifade ederek, viyadük ve tünellerde çalışmaların gelecek aylarda tamamlanacağını anlattı. Söz konusu hat üzerinde de bu yıl sonuna kadar test sürüşlerinin başlayacağı müjdesini verdi.
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