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Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda %95 Gerçekleşme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara - Svas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek olan Ankara Sivas YHT hattıyla ilgili bilgi verdi.

Gündem 23.09.2019, 15:30 Billdrt
Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda %95 Gerçekleşme!

Turhan, AA muhabirine bir takım açıklamalar yaparak, Küçük Asya ve İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini tek çatı altında birleştiren demir yolu koridorunun en önemli güzergahları arasında yer alan Ankara - Sivas YHT projesinde sona gelindiğinin altını çizdi. Hız kazanan ve ray döşeme işlerinde Yerköy ve Sivas arasında 100 kilometreye ulaşıldığını belirtildi.

Yerköy-Kırıkkale arasındaysa ray döşeme çalışmalarının başladığını, 8 kilometreninde orada tamamlandığını anlatan Turhan, çalışmaların eskisinden bir kat daha hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Bu Yıl Sonu Test Sürüşleri Başlıyor

Turha altyapı çalışmalarında da%95'lik tamamlanma oranına ulaşıldığını ifade ederek, viyadük ve tünellerde çalışmaların gelecek aylarda tamamlanacağını anlattı. Söz konusu hat üzerinde de bu yıl sonuna kadar test sürüşlerinin başlayacağı müjdesini verdi. 

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