Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda %95 Gerçekleşme!

Turhan, AA muhabirine bir takım açıklamalar yaparak, Küçük Asya ve İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini tek çatı altında birleştiren demir yolu koridorunun en önemli güzergahları arasında yer alan Ankara - Sivas YHT projesinde sona gelindiğinin altını çizdi. Hız kazanan ve ray döşeme işlerinde Yerköy ve Sivas arasında 100 kilometreye ulaşıldığını belirtildi.

Bu Yıl Sonu Test Sürüşleri Başlıyor

Yerköy-Kırıkkale arasındaysa ray döşeme çalışmalarının başladığını, 8 kilometreninde orada tamamlandığını anlatan Turhan, çalışmaların eskisinden bir kat daha hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Turha altyapı çalışmalarında da%95'lik tamamlanma oranına ulaşıldığını ifade ederek, viyadük ve tünellerde çalışmaların gelecek aylarda tamamlanacağını anlattı. Söz konusu hat üzerinde de bu yıl sonuna kadar test sürüşlerinin başlayacağı müjdesini verdi.