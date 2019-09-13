Annesini Öldüren Şahıs Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi!

48 yaşındaki annesiyle geçmişte aralarında en ufak bir husumet bulunmayan ve okul ile alakalı bir takım yalanlar söylediği bilgisine ulaşılan katil zanlısı Berke Karasu, evde annesi Tülin Beygirci'yi tam 50 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayeti işledikten sonra büyük soğukkanlılıkla eğitim gördüğü Denizli'ye giden anne katili, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin ortak çalışmasıyla birlikte yakalanıp itiraf etti.

Annesinin öldüren zanlının oldukça rahat tavırlar sergilediği gözlerden kaçmadı. Gece geç saatlere kadar soruşturma savcısına ifade veren ve tutuklanması talebiyle birlikte mahkemeye sevk edilmesine karar verilen zanlı, mahkemedeki ifadesiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.