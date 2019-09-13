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Annesini Öldüren Şahıs Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi!
Bursa'da Berka Karasu isimli bir şahıs, annesini canice 50 yerinden bıçaklayarak katletti. Cani evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
48 yaşındaki annesiyle geçmişte aralarında en ufak bir husumet bulunmayan ve okul ile alakalı bir takım yalanlar söylediği bilgisine ulaşılan katil zanlısı Berke Karasu, evde annesi Tülin Beygirci'yi tam 50 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayeti işledikten sonra büyük soğukkanlılıkla eğitim gördüğü Denizli'ye giden anne katili, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin ortak çalışmasıyla birlikte yakalanıp itiraf etti.
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