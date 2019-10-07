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Annesiyle Evde Yakaladı...

Antalya'da zabıta memuru olan 26 yaşındaki Mehmet Kemal T., evde 46 yaşındaki annesi Şerife A. ile birlikte Hasan A. isimli polis memurunu yakaladı. Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayan Mehmet Kemal T., polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gündem 07.10.2019, 17:30 Billdrt
Annesiyle Evde Yakaladı...

Söz konusu olay akşam saat 02.00 civarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan A., iddialara göre gönül ilişkisi içerisinde olduğu şerife A'nın evine gitti. Bir süre sonra eve, Serik Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Mehmet Kemal T. geldi. Kapının geç açılmasından şüphelenen M.Kemal T. yatak odasının kapısının kilitli olduğunu fark edince annesinden açmasını istedi.

Annesinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenerek kapıyı kıran Mehmet Kemal T., bunun üzerine Hasan A. ile karşılaştı. mehmet Kemal T., kaçmaya çalışan Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı.

Yaralı halde kendini sokağa atan Hasan A., telefonla ekip arkadaşlarından yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Hasan A., ameliyata alınırken Mehmet Kemal T. ise polis ekiplerince yakalandı. Ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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