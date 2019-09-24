Antalya'da Dehşete Düşüren Olay: 10 Yaşındaki Çocuk Uyanınca...

Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde ikamet eden ailenin 10 yaşındaki küçük çocuğu, sabah gözlerini açtığında bedensel engelli olan annesi İnan B.'nin hareketsiz olduğunu gördü ve hemen komşulara haber verip yardım çığlıkları attı.

Komşularının ihbarıyla birlikte olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, İnan B.'nin vücudunun birkaç yerinden bıçaklandığını ve bu sebepten öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan inceleme sonrasında öldürülen bedensel engelli kadının kayınbiraderi H.B.'yi gözaltına aldı. İnan B.'nin eşi M.B.'nin de yakalanması için çalışma başlattı.