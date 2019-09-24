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Antalya'da Dehşete Düşüren Olay: 10 Yaşındaki Çocuk Uyanınca...
Antalya Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli olduğu öğrenilen kadın, 10 yaşındaki çocuğu tarafından korkunç bir şekilde bulundu.
Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde ikamet eden ailenin 10 yaşındaki küçük çocuğu, sabah gözlerini açtığında bedensel engelli olan annesi İnan B.'nin hareketsiz olduğunu gördü ve hemen komşulara haber verip yardım çığlıkları attı.
Polis ekipleri tarafından evde yapılan inceleme sonrasında öldürülen bedensel engelli kadının kayınbiraderi H.B.'yi gözaltına aldı. İnan B.'nin eşi M.B.'nin de yakalanması için çalışma başlattı.
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