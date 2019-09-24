Son Dakika
Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildi
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi
Gazze’de kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları ulaşmaya başladı
Silivri Belediyesinden deprem açıklaması
“Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz“
Deprem sonrası veliler okula koştu
Sanat güneşi ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı

Antalya'da Dehşete Düşüren Olay: 10 Yaşındaki Çocuk Uyanınca...

Antalya Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli olduğu öğrenilen kadın, 10 yaşındaki çocuğu tarafından korkunç bir şekilde bulundu.

Gündem 24.09.2019, 12:22 Billdrt
Antalya'da Dehşete Düşüren Olay: 10 Yaşındaki Çocuk Uyanınca...
banner63

Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde ikamet eden ailenin 10 yaşındaki küçük çocuğu, sabah gözlerini açtığında bedensel engelli olan annesi İnan B.'nin hareketsiz olduğunu gördü ve hemen komşulara haber verip yardım çığlıkları attı.

Komşularının ihbarıyla birlikte olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, İnan B.'nin vücudunun birkaç yerinden bıçaklandığını ve bu sebepten öldüğünü tespit etti. 

Polis ekipleri tarafından evde yapılan inceleme sonrasında öldürülen bedensel engelli kadının kayınbiraderi H.B.'yi gözaltına aldı. İnan B.'nin eşi M.B.'nin de yakalanması için çalışma başlattı. 

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@