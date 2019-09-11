Antalya'da Eşinin Katili Olan Sanık Bir Başkasıyla Çıplak Görünce Kendini Tutamadığını Anlattı!

Kepez ilçesinde boyacılık ve sıvacılık yaparak hayatını devam ettiren Sedat Uluışık, 2 çocuğunun annesi 27 yaşındaki Sultan Işık'a sürekli şiddet uyguluyordu ve 2017 yılında tutuklanarak Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi. Sultan Uluışık yaşanan son olay sonrasında annesinin yanına gitti.

3 Aralık 2017 tarihinde cezaevinden kaçan Sedat Uluışık, aradan geçen bir günün sonunda saat 21.00 civarında tekrardan barışmak arzusuyla eşinin annesiyle oturduğu Kepez İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduya gitti.

Uluşık'ın söylemine göre, eşi ve 60 yaşındaki M.S.Ö.'yü yatakta çıplak şekilde gördü. Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla birlikte 60 yaşındaki M.S.Ö.'yü 5 yerinden, eşini ise 15 yerinden bıçakladı. Kendisi de ellerinden yaralanan Uluışık, ardından olay yerinden ayrıldı.

Yaralı şekilde dışarı çıkmayı başaran M.S.Ö yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahelede bulunulan M.S.Ö., Kepez Devlet Hastanesi2ne, Sultan Uluışık ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sultan Uluışık hayatını kaybetti.

Teslim Oldu

Sedat Uluışık olay sonrası polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Tutuklanan şahıs hakkında eşini kasten öldürmek ve M.S.Ö'yü kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava devam ettiği sırada M.S.Ö. geçen yıl rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Anne Aysen Kara, sanığın duruşmada yalan söylediğini ifade etti ve ömür boyu hapis cezası verilmesini istediğini anlattı.

Sedat Uluışık savunmasında, ağır tahrikten dolayı kendini kaybettiğini söyledi. Daha önce verdiği ifadesini tekrar eden Uluışık, Aldatılan, kandırılan ve ihanete uğrayanın kendisi olduğunu ve ikisini çırılçıplak yatakta yakaladığını söyledi. Erkek olarak çok gözyaşı döktüğünü çok ağırına gittiğini anlatan Uluışık eşini çok sevdiğini, bir başkasıyla o şekilde görünce dayanamayarak kendisinden geçtiğini aktardı.

Çoluk çocuğu olduğunu söyleyen Uluışık, gördüklerini gururuna yediremediğini,, aklının başından gittiğini ve amacının öldürmek olmadığını, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.